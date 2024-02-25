الفاكهة تسبب الوزن الزائد.. علماء يكشفون الأسباب

يدعي خبراء التغذية الأمريكيون أن الفركتوز الموجود في هدايا الطبيعة يساهم في تكوين الدهون بشكل أكثر نشاطًا في جسم الإنسان، لذلك على الرغم من أن الفواكه تعتبر طعامًا صحيًا بشكل عام إلا أنه يجب أن تعلم أنه يجب التحكم في استهلاكها بعناية.

يقول الخبراء الأمريكيون إن استهلاك الفاكهة يمكن أن يساهم في السمنة، وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد ملاحظة مجموعة تناول المشاركون فيها الفواكه بشكل رئيسي، وأدى هذا النظام الغذائي الذي يركز على الفاكهة إلى تعرض المتطوعين لترسب أكبر للدهون.

ولقد زاد الناس مستويات الدهون داخل البطن، وقال الخبراء عن هذه الظاهرة المرصودة، إن الفركتوز لا يتحول إلى طاقة، مثل الجلوكوز، بل إلى دهون.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الفاكهة يساعد على إبطاء إنتاج اثنين من الهرمونات، الأنسولين واللبتين ويرتبط إنتاج هذه الهرمونات بمستويات السكر في الدم، وكذلك الشعور بالامتلاء والجوع، وأدى الانخفاض في شدة عمليات إدراجها إلى حقيقة أن الجسم بدأ في تخزين الدهون، وبدأ الشخص يشعر بالحاجة إلى المزيد من الطعام.

وأشار خبراء التغذية أيضًا إلى أن الفواكه اللذيذة عادة ما تكون عالية جدًا في السعرات الحرارية، وفي الواقع، من المفيد تناول الفواكه التي ليست حلوة على الإطلاق، ولكن تلك التي لا تبدو حلوة تكون حامضة قليلاً ويجب أن تستهلك الفواكه الحلوة بكميات جرعات صارمة.

وعلى سبيل المثال، الأفوكادو - ثمارها لها تأثير إيجابي على القلب والكبد، ولكن من حيث السعرات الحرارية يمكن أن تحل محل عشاء كامل؛ 100 جرام من الفاكهة تحتوي على 180 سعرة حرارية.

وتحد بعض الأنظمة الغذائية من محتوى السعرات الحرارية في العشاء، ولا تسمح لك باستهلاك أكثر من 250 سعرة حرارية في المساء، وحذر الخبراء من أن الموز الغني بالسعرات الحرارية (90 سعرة حرارية) والعنب (65 سعرة حرارية) يمكن أن يزيد من تناول مثل هذا العشاء.

في الوقت نفسه، يعتبر الأطباء أن تناول الفواكه الكاملة غير المعالجة أكثر صحة وصحية من عصائر الفاكهة والعصائر على سبيل المثال، وتحتوي الفواكه الكاملة على الألياف، والتي تستنزف العصائر منها، ولكن كمية الفاكهة المتناولة، بحسب خبراء التغذية، يجب ألا تزيد عن كوبين يوميا.