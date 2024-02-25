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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة إشبيلية في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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خطوة مودريتش المقبلة بعد الرحيل عن ريال مدريد

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

وشهد التشكيل الأساسي تواجد براهيم دياز، وفينيسيوس ورودريجو في خط الهجوم.
 

تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية:

حراسة المرمى: أندري لونين
في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي
في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - توني كروس
خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو - فينيسيوس جونيور


مقاعد البدلاء: 


كيبا أريزابالاجا - دييجو بينييرو - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - فران جارسيا - أردا جولير - ألفارو - جاكوبو
ويعتلي مدريد جدول الدوري الإسباني ويملك في رصيده 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الذي يلاقي رايو فايكانو غدا.
 

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