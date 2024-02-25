أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة إشبيلية في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد براهيم دياز، وفينيسيوس ورودريجو في خط الهجوم.



تشكيل ريال مدريد لمباراة إشبيلية:

حراسة المرمى: أندري لونين

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - توني كروس

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو - فينيسيوس جونيور



مقاعد البدلاء:



كيبا أريزابالاجا - دييجو بينييرو - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - فران جارسيا - أردا جولير - ألفارو - جاكوبو

ويعتلي مدريد جدول الدوري الإسباني ويملك في رصيده 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا الذي يلاقي رايو فايكانو غدا.

