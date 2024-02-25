تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

يواجه فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وتقام مواجهة ريال مدريد و إشبيلية مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الليجا الاسبانية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إشبيلية في الدوري الاسباني

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

في الهجوم: رودريجو، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور.



موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

تنطلق مباراة نادي ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تذاع مباراة ريال مدريد إشبيلية في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD 1.