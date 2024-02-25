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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خطوة مودريتش المقبلة بعد الرحيل عن ريال مدريد

مودريتش
مودريتش

يبدو أن قصة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش مع فريقه ريال مدريد، أوشكت على النهاية، بعد رحلته الطويلة داخل أسوار النادي الملكي.

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ويرغب مودريتش في أن يصبح مديرًا فنيًا في المستقبل القريب، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب الكرواتي أبلغ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأنه يريد أن يتجه للتدريب بعد اعتزال كرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش يتطلع إلى الحصول على رخصة تدريبية في كرواتيا من أجل أن يصبح مدربًا.

وأكدت "ماركا"، أن كارلو أنشيلوتي كان لديه تفكير في ضم مودريتش إلى الجهاز الفني بالموسم المقبل، لكن رغبة اللاعب في الوقت الحالي هي الاستمرار في الملاعب.

الجدير بالذكر أن الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس ينتظران عرضاً من إدارة نادي ريال مدريد لتجديد عقدهما، لكن الملكي لم يحسم قراره حتى الآن تجاه الثنائي.

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