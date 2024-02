قائمة الأفلام الفائزة بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية خلال خمس أعوام

على مدار خمس سنوات متتالية نظم مركز السينما العربية بالتعاون مع European Film Promotion (EFP جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية لتعزيز التنوع السينمائي في المنطقة وجذب انتباه شركات التوزيع وصناع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المتميزة. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.



الأفلام الخمسة الفائزة بجائزة النقاد العرب للفيلم الأوروبي في السنوات السابقة هي God Exists, Her Name Is Petrunya​إخراج تيونا ستروجار ميتيفسكا (2019)، وUndine إخراج كريستيان بيتزولد (2020)، و107 Mothers إخراج بيتر كيريكس (2021)، وEO إخراج جيرزي سكوليموفسكي (2022)، وAnatomy of a Fall، إخراج جوستين تريت (2023) وهو الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، ومرشح لخمس جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم.

وتضم لجنة التحكيم 85 ناقدًا من 15 دولة عربية يشاهدون الأفلام المرشحة للجائزة عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب.

تقام الدورة السادسة من جوائز النقاد للفيلم الأوروبي هذا العام، ومن المنتظر أن يعقد حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.