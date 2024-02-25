عاجل
امتحانات الثانوية العامة 2024 "أوبن بوك"
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قائمة الأفلام الفائزة بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية خلال خمس أعوام

جوائز نقاد العرب
جوائز نقاد العرب

قائمة الأفلام الفائزة بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية خلال خمس أعوام

على مدار خمس سنوات متتالية نظم مركز السينما العربية بالتعاون مع European Film Promotion (EFP جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية لتعزيز التنوع السينمائي في المنطقة وجذب انتباه شركات التوزيع وصناع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المتميزة. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

الأفلام الخمسة الفائزة بجائزة النقاد العرب للفيلم الأوروبي في السنوات السابقة هي God Exists, Her Name Is Petrunya​إخراج تيونا ستروجار ميتيفسكا (2019)، وUndine إخراج كريستيان بيتزولد (2020)، و107 Mothers إخراج بيتر كيريكس (2021)، وEO إخراج جيرزي سكوليموفسكي (2022)، وAnatomy of a Fall، إخراج جوستين تريت (2023) وهو الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، ومرشح لخمس جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم.
وتضم لجنة التحكيم 85 ناقدًا من 15 دولة عربية يشاهدون الأفلام المرشحة للجائزة عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب. 
تقام الدورة السادسة من جوائز النقاد للفيلم الأوروبي هذا العام، ومن المنتظر أن يعقد حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مواد متعلقة

محمد حماقي| لقطات جديدة من حفله في كندا.. صور

عمرو مصطفى| مشاهد أغنية "سايبك" في يومها الرابع

عبد المجيد عبد الله| ليلة إضافية في موسم الرياض 2024

ليلة احتفالية بذكرى أم كلثوم في الأوبرا

الموسيقار طوني مخول يهدي السعودية أغنية "مملكة الحب"

6 أفلام قصيرة في نادي سينما الأوبرا

شيرين عبد الوهاب تدندن أغنية حسام حبيب ..رجوع أم تحدي

يوم التأسيس السعودي| استعراض خاص للتراث الموسيقي في "سيمفونية البداية"
الجريدة الورقية