بركات: ميكالي يستهدف ميدالية في أولمبياد باريس.. ووافقنا على طلبه

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبي أن روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق يؤكد دائمًا أنه يهدف للمنافسة على إحدى الميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر الأولمبي يواجه جمهورية الدومنيكان يوم 24 يوليو القادم، وهناك مباريات قوية في فترة قليلة".

وأضاف: "منتخب مصر الأولمبي لديه مدير فني محترم وكبير، وتمكن من الحصول على ميدالية ذهبية مع منتخب البرازيل.. ميكالي لديه طموح، ويؤكد دائمًا أنه ينافس على إحدى الميداليات في أولمبياد باريس".

وتابع: "البعض شكك في جيل منتخب مصر الأولمبي في البداية، لكنهم لاعبين رائعين، وبعضهم أصبح من النجوم في فريقهم".

وأكمل: "في مباراة مصر ومنتخب المغرب في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، الجميع كان يقول إن منتخب مصر هو الأحق بالبطولة".

وواصل: "معسكر منتخب مصر الأولمبي لشهر يونيو يبدأ السبت، وسيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "ميكالي طلب أسبوع مبكر قبل بداية الاستعداد لأولمبياد باريس، وتمت الموافقة على طلبه، ونقدم له كل الدعم والمساندة".