إزالة 31 حالة تعدٍّ فى فايد بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها في ثاني أيام المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم الأحد، ثاني أيام انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، بحضور رئيس مركز ومدينة فايد وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ٣١ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة.

منها إزالة ٦ حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ١٠٥٠م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

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كما تم إزالة ٨ حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة ٢١ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة ٧ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الصرف الزراعي على مساحة ١٠٦ م٢ عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بالإضافة إلى إزالة ١٠ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الري على مساحة ٣٢٣ م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذالك.تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.