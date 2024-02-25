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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل رين أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

رين الفرنسي
رين الفرنسي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي رين عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان، ضمت منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان أمام رين في تمام السادسة وخمس دقائق من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "حديقة الأمراء" معقل البي أس جي.

تشكيل رين أمام باريس سان جيرمان

تشكيل رين أمام باريس سان جيرمان

ويرغب لاعبي فريق رين والجهاز الفني تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأنهم يُدركون أن المباراة أمام باريس سان جيرمان في ملعبه ستكون صعبة للغاية.

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