خبراء يكشفون الأسباب الحقيقة وراء التراجع في البورصة

أكد خبراء سوق المال أن تراجع الدولار ساهم بصورة كبيرة في دفع المستثمرين الأجانب والمستثمرين الافراد أصحاب الملاءة المالية الكبيرة إلى عمليات بيعية مكثفة، حيث قام المستثمرين بتسييل جزء من محافظهم وتوجيهها إلى البنوك التي قامت بالإعلان عن شهادات ادخار بنسب عوائد متباينة,

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن بعض المؤسسات اتجهت إلى عمليات بيع في محاولة منها لعمليات جني أرباح، لكن ساد سلوك بعضها بأن عمليات البيع بسبب المضاربة على الدولار، رغم أن صفقة رأس الحكمة التي تم أبرامها مؤخرا تعد حدثا جوهريا تكون تداعياته إيجابية على الاستثمار الأجنبي والمحلي.

قال عصام جوهر خبير أسواق المال أن الأسهم القيادية المقومة بالدولار تراجعت بصورة كبيرة على خلفية تراجع الجنيه، وهي الأسهم التي يتعامل عليها المستثمرين الأجانب.

أضاف الدكتور على الحداد خبير أسواق المال أن تماسك القطاع العقاري في جلسة أمس .

كانت البورصة قد خسرت في جلسة تعاملات اليوم 119 مليار جنيه.