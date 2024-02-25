تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد في السوق السوداء

سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في السوق السوداء.. واصل سعر الريال السعودي تراجعه لليوم الثاني أمام الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في السوق السوداء، ليسجل سعر 1 ريال سعودى نحو 13.40 جنيه مصري.

وفي هذا الصدد "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري في السوق السوداء اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي، للوقوف على أخر المستجدات التي تشهدها العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في السوق السوداء

الريال السعودي

وصل سعر 1 ريال سعودى 13.40 جنيه مصري

وصل سعر 5 ريال سعودى 67 جنيه مصري

وصل سعر 10 ريال سعودى 134 جنيه مصري

وصل سعر 25 ريال سعودى 335 جنيه مصري

وصل سعر 50 ريال سعودى 670 جنيه مصري

وصل سعر 100 ريال سعودى 1,340 جنيه مصري

وصل سعر 150 ريال سعودى 2,010 جنيه مصري

وصل سعر 200 ريال سعودى 2,680 جنيه مصري

وصل سعر 250 ريال سعودى 3,350 جنيه مصري

وصل سعر 300 ريال سعودى 4,020 جنيه مصري

وصل سعر 500 ريال سعودى 6,700 جنيه مصري

وصل سعر 700 ريال سعودى 9,380 جنيه مصري

وصل سعر 1000 ريال سعودى 13,400 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم الاحد 25 فبراير في البنوك المصرية

اليوم الاحد 25 فبراير وصل سعر الريال داخل البنك المركزى المصرى 8.255 جنيه مصري للشراء، 8.22 جنيه مصري للبيع.

اليوم الاحد 25 فبرابر وصل سعر الريال داخل البنك الأهلي المصري 8.243 جنيه مصري للشراء، 8.195 جنيه مصري للبيع.

اليوم الاحد 25 فبراير وصل سعر الريال داخل بنك مصر 8.243 جنيه مصري للشراء، 8.195 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال داخل مصرف أبوظبى الإسلامى 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.239 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال في بنك القاهرة 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.195 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.212 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال في كريدى أجريكول 8.253 جنيه مصري للشراء، 8.214 جنيه مصري للبيع.

البنك المصرى الخليجى 8.253 جنيه مصري للشراء، 8.172 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.185 جنيه مصري للبيع.