الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير العمل يفتتح البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة ببورسعيد 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له لافتتاح البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة.

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بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل في بداية جولته في المحافظة

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وزير العمل يوجه بتطوير منظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"

وفي جولة ميدانية للوزير  داخل مواقع عمل بالمحافظة، ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وزير العمل يفتتح البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة ببورسعيد 

واستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور ، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم.

وبحسب بيان للوزارة قال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية عمل بورسعيد أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن زيارة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج، وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة،وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة وتحقيق حياة كريمة لهم، وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات، منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي.

 

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