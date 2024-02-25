رئيس الجامعة البريطانية: توفير جميع السبل لتأهيل الطلاب عمليًا

أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، حرص الجامعة على توفير جميع السبل للطلاب لتأهيلهم للحياة العملية من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الرواد.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "دروس من تجارب الحياة"، مع الدكتور جورج أبي صعب، الأستاذ بمعهد الدراسات الدولية في جنيف، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مفيد شهاب، المستشار القانوني لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتور سامح عبد العزيز، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان .

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية أن الجامعة نطمت ندوة اليوم لتتيج للطلاب الفرصة للتعلم من تجارب الآخرين باعتبارها وسيلة قيمة لاكتساب المعرفة وفتح آفاق جديدة قد تُلهمهم لمسلك في حياتك المهنية.

ووجه رئيس الجامعة البريطانية رسالة للطلاب بأنه يمكن للإنسان أن يكتسب الحكمة من خلال تجارب الحياة التي مر بها، بجانب ما تعلمه من تجارب الآخرين في الحياة، فالأشخاص الذين نتعامل معهم ونتعلم منهم هم جزء لا يتجزأ من فشلنا أو نجحنا.

وتابع رئيس الجامعة البريطانية حديثه للطلاب، قائلا: "أذكركم ونفسي أن الحياة تستمر في تعليمنا شئ جديد كل يوم، فنمر بتجارب صعبة وقوية ولذلك ليست العظمة في أن لا تسقط أبداً، بل العظمة أن تنهض كلما سقطت، وتفكر كيف يمكن أن تستغل تلك المحن لخلق فرصة جديدة للنجاح، وحصد نتاج هذه التجارب، ونتاج ما ممرت به".

استضافة أهم القامات القانونية في الجامعة البريطانية

أعرب رئيس الجامعة البريطانية عن سعادته البالغة باستضافة قامات كبيرة، قائلا: "إنه لمبعث لفخرًا كبيرًا أن تستضيف الجامعة البريطانية أعرق الجامعات بالمنطقة، أحد أهم القامات القانونية والقضائية المصرية حول العالم، وكما يعلم الجميع فالبروفيسور جورج أبي صعب، هو قانوني من التراث الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة مثل عمله مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد، كما عمل مرتين قاضيًا خاصًّا بمحكمة العدل الدولية كما كان قاضيًا بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلًا عن كونه أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف".

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية: "بيننا هنا اليوم رمزًا وطنيًا آخر نسابق به العالم ونفخر بانضمامه ضمن خط الدفاع المصري، فهو قامة مصرية كبيرة يتمتع بخبرة غير مسبوقة في حل القضايا القانونية والدبلوماسية والوطنية، وطالما ارتبط اسمه باسترداد أرض طابا كأبرز أعضاء هيئة الدفاع المصرية التي قادت ملحمة دبلوماسية سُطرت في التاريخ الوطني وهو الدكتور مفيد شهاب، الذي يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات القانونية وتولي المناصب الهامة، مثل عمله وزيرًا للدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، ولذلك حرصت الجامعة البريطانية في مصر على ضم الأستاذ الدكتور مفيد شهاب لأسرة الجامعة البريطانية، والتي تفخر بتقليده منصب المستشار القانوني لرئيس الجامعة".

ورحّب رئيس الجامعة البريطانية بقامة قضائية كبيرة تتلمذ على يدها آلاف الطلاب وهو الدكتور سامح عبد العزيز، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان، والمحكم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في العديد من المجالات كالاستثمار والشركات والسياحة والإعلام، كما كان عضو اللجنة التفاوضية المصرية في مبادرة دول حوض النيل، ومحاضر بأكاديمية الشرطة بالقسم الفرنسي، وعضو مجلس إدارة المعهد الدولي للقانون المتصل بالثقافة الفرنسية، فضلًا عن توليه مهمة علمية بكلية الحقوق جامعة ستانفورد - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.



