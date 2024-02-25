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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المدير التنفيذي لأبو سليم الليبي: الزمالك فريق كبير .. ومشكلة إذاعة اللقاء انتهت

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على مباراة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم.

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وقال المدير التنفيذي للفربق الليبي..
- نعرف الزمالك جيدا وهو فريق كبير لكن نحن مستعدين لتلك المواجهة.

- المباراة ستُنقل بشكل طبيعي والأزمة كانت تقنية فقط وتم حلها.

- نتوقع حضور جماهيري مميز في مواجهة الزمالك.

ويلتقي الفريقان مساء الغد لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، بعد أن ضمن الفريق الأبيض تأهله إلى الدور التالي من المنافسات.

على صعيد آخر ، تلقي نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بإستدعاء ثلاثة لاعبين للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس المدير الفني .

وجاءت الأسماء التي تم استدعائها كالتالي :

- محمد حمد "جناح هجومي"
- عمر عبد العزيز "حارس مرمى"
- محمد إيهاب "حارس مرمى"

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من الأحد 25 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء 5 مارس المقبل ، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2024 بالمغرب.

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