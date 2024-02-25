هشام نصر: الأهلي ليس طرفا في أزمة كهربا وديون الزمالك تخطت المليار

رفض هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك فكرة حصول النادي على أموال الغرامة الموقعة على محمود كهربا لاعب الأهلي لصالح الأبيض، بالجنيه المصري.

وأوقعت المحكمة الرياضية غرامة قدرها 2 مليون دولار ضد كهربا لصالح نادي الزمالك.

علق هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: نريد الحصول على أموال غرامة كهربا بالدولار وليس الجنيه المصري، حتى نسدد كافة التزامات النادي وأعتقد أن اللاعب يقدر يوفر ذلك.

وواصل: النادي الأهلي ليس طرفا والأزمة تتعلق بكهربا نفسه، ونريد أن نحصل على حقنا ولا يجوز التنازل على أي شيء من حقوق الزمالك، النادي سيحاسب إذا فرطنا في حقه لأن هذا يعد إهدار للمال العام.

ديون الزمالك

وأضاف: حجم ديون الزمالك كانت فوق المليار جنيه، ممدوح عباس وافق من قبل على رفع الحجز الخاص به وتفاجئنا أن هناك 19 حجز أخرى من جهات مختلفة على بعض الأرصدة ما بين شركة المقاولون ووزارة الزراعة وكذلك الضرائب وغيرها.