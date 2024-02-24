الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على نيوكاسل

ارسنال ونيوكاسل
ارسنال ونيوكاسل

ترصد بوابة الوفد ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بيهما اليوم على ملعب استاد الإمارات معقل الجانرز لحساب الجولة 26 من البريمييرليج.

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أرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

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آرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي الليلة

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على نيوكاسل ويونايتد برباعية مقابل هدفي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ليواصل المدفعجية ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي نحو الصدارة.

ترتيب الدوري الإنجليزي :

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 58 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويواصل ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي نحو الصدارة.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 60 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصف، وبفارق نقطتين عن أرسنال المتواجد بالمركز الثالث مع تساوي الفرق الثلاثة في عدد المباريات.

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