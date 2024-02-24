أرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على نيوكاسل ويونايتد برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

دخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: جاكوب كيويور - جابرييل دوس سانتوس - ويليام ساليبا - بن وايت

الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - أوديجارد - جابريل مارتينيلي

الهجوم: كاي هافرتز - بوكايو ساكا.

فيما تواجد النجم الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء المدفعجية.

سجل سفين بوتمان لاعب نيوكاسل هدف تقدم أرسنال في المباراة عن طريق الخطأ في مرمماه، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل فريق الجانرز سيطرته على مجريات المباراة وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 65، قبل أن يوقع جاكوب كيويور على الهدف الرابع في الدقيقة 69.

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 58 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويواصل ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي نحو الصدارة.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 60 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصف، وبفارق نقطتين عن أرسنال المتواجد بالمركز الثالث مع تساوي الفرق الثلاثة في عدد المباريات.