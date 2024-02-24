رياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد محذرة من تجمع الشبورة المائية في الصباح والتى تصل إلى حد الضباب بعدد من المناطق بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال ببعض المناطق.



وأشارت هيئة الأرصاد بأن الشبورة المائية من المتوقع أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصادر المائية المتجهة من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضًا الإسكندرية والسواحل الشمالية ومحافظات القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة بأن الشبورة تصل شدتها إلى حد الضباب خلال حالة الطقس غدًا على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء خلال طقس الغد والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر خلال توقعات الطقس غدا كما يلي:

القاهرة 23- 14 درجة.

العاصمة الإدارية 23- 13 درجة.

6 أكتوبر 23- 13 درجة.

بنها 23- 14 درجة.

دمنهور 22- 14 درجة.

وادي النطرون 22- 13 درجة.

كفر الشيخ 22- 14 درجة.

المنصورة 23- 14 درجة.

الزقازيق 23- 14 درجة.

شبين الكوم 23- 13 درجة.

طنطا 22- 14 درجة.

دمياط 20- 14 درجة.

بورسعيد 20- 15 درجة.

الإسماعيلية 23- 12 درجة.

السويس 23- 12 درجة.

العريش 20- 9 درجات.

رفح 20- 9 درجات.

رأس سدر 22- 12 درجة.

نخل 20- 7 درجات.

سانت كاترين 15- 3 درجات.

الطور 22- 14 درجة.

طابا 22- 13 درجة.

شرم الشيخ 25- 16 درجة.

الإسكندرية 21- 13 درجة.

العلمين الجديدة 21- 12 درجة.

مطروح 22- 11 درجة.

السلوم 23- 11 درجة.

سيوة 25- 9 درجات.

رأس غارب 24- 14 درجة.

الغردقة 25- 15 درجة.

سفاجا 24- 14 درجة.

مرسي علم 25- 16 درجة.

شلاتين 27- 17 درجة.

حلايب 25- 16 درجة.

أبورماد 26- 16 درجة.

رأس حدربة 25- 17 درجة.

الفيوم 24- 9 درجات.

بني سويف 24- 9 درجات.

المنيا 24- 10 درجات.

أسيوط 25- 10 درجات.

سوهاج 25- 11 درجة.

قنا 26- 13 درجة.

الأقصر 27- 14 درجة.

أسوان 28- 15 درجة.

الوادي الجديد 27- 10 درجات.

أبوسميل 28- 16 درجة.