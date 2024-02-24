حالة الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم

تشهد البلاد طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

أمطار خفيفة

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء.

وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

بنها العظمى 22 والصغرى 13

طنطا العظمى 22 والصغرى 13

السويس العظمى 23 والصغرى 12

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

بني سويف العظمى 24 والصغرى 09

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 12

دمياط العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 21 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 17.