الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد.

طقس مائل للبرودة نهارًا



وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضًلا عن وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعيةوالسريعة والقريبة من المسطحات المائية حتى الخميس المقبل.

نشاط للرياح



وتابعت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، حيث يستمر تأثير الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء من السواحل الشمالية مرورا بالقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء يصاحبه سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة تكون خفيفة الي متوسطة الشدة بنقاط كبيرة، ويرجع هذا لأن السحب المؤثرة متوسطة وعالية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

بنها العظمى 22 والصغرى 13

طنطا العظمى 22 والصغرى 13

السويس العظمى 23 والصغرى 12

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

بني سويف العظمى 24 والصغرى 09

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 12

دمياط العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 21 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 17