استمرار تحسن حالة الطقس في كفرالشيخ

العظمى 23 درجة والصغرى 14

تشهد مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، طقسا شتويا معتدلا خلال ساعات النهار، مع استمرار تحسن في حالة أحوال الطقس، كما تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وعدد مرات سطوع الشمس، ويكون الطقس باردا ليلا، مع انعدام فرص سقوط الأمطار علي جميع مناطق المحافظة خصوصا الشمالية منها ، مع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم درجة حرارة العظمى 23 درجة مئوية، بارتفاع 3 درجات عن منتصف الأسبوع، والصغرى 14 درجة مئوية، بارتفاع 4 درجات.

وتشهد المحافظة رياحا معتدلة تبلغ سرعتها 10 كيلو مترات في الساعة، وأمواج خفيفة الارتفاع في مياه البحر المتوسط، تساهم في انتظام حركة الملاحة ، ورحلات الصيد الخارجية على شواطئ المحافظة وميناء البرلس.