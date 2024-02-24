المصرية ﻟﻠﻤﻄﺎرات ﺗﻄﻠﻖ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة لموظفيها

تعقد الشركة المصرية للمطارات دورات تدريبية للعاملين بالمطارات، وذلك بهدف دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية للعاملين مع العمل على تنمية القدرات المؤسسية بالمطار، حيث قامت الشركة بعمل دورة تدريبية للعاملين بمطار الغردقة الدولى بالجهود الذاتية وذلك وفقًا لتعليمات السيد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة توفيرًا للنفقات.

وقد تناولت الدورة التدريبية أساسيات العمل فى الموارد البشرية من أجل اكتساب الخبرات العملية والمهنية ودعم خبرات العاملين وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة.

وشارك فى تقديم هذه الدورة التدريبية العديد من المتخصصين من مديرى عموم التدريب، التخطيط، الاستحقاقات، الشئون الإدارية وشئون العاملين.

ومن جانبه أكد الطيار أحمد منصور ضرورة تحقيق الترابط بين محاور إستراتيجية العملية التدريبية وخطة الوزارة ٢٠٣٠، بحيث تحقق العملية التدريبية رفع كفاءة العاملين والارتقاء بمنظومة العمل.