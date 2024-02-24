وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمنوفية في حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

تشكيل قيادات امتحانات الثانوية العامة 2024

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر القرار الوزاري رقم (43) بتاريخ حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

وقرر وزير التربية والتعليم تنصيب نفسه رئيسًا عامًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وشمل القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن القرار تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.

كما تتضمن القرار تكليف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتضمن أيضًا تكليف عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بدءًا من يوم 22 يونيو المقبل للمواد المضافة للمجموع، أما المواد غير المضافة فتبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام المتبع في العام الدراسي الماضي 2022-2023 إذ تحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية.

وتصحح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب.

