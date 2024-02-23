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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنصيب نفسه رئيسًا عامًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

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جاء ذلك خلال القرار الوزاري رقم (43) بتاريخ حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

ويعمل بهذا القرار الوزاري في امتحانات الثانوية العامة 2024 للدورين الأول والثاني على أن يتم تنفيذه من جميع الجهات. 

قيادات امتحانات الثانوية العامة 2024 

  1. يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
  2. تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
  3. تكليف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات امتحانات الثانوية العامة 2024. 
  4. تكليف عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحانات الثانوية العامة 2024. 
     

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بدءًا من يوم 25 يونيو المقبل بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام المتبع في العام الدراسي الماضي 2022-2023 إذ تحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية. 

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية. 

وتصحح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب. 
 

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