شروط تقدم الوافدين لامتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط تقدم الطلاب الوافدين غير المقيدين بالمدارس المصرية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 25 يونيو المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي 2023-2024 وحسب الكتاب الدوري لضوابط الامتحانات.

وتتسلم المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية استمارات التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 29 فبراير 2024.

شروط تقديم الوافد لامتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن شروط تقديم الوافدين لامتحانات الثانوية العامة 2024 أن يقدم الطالب ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

ويقدم الطالب الوافد الراغب في التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 الشهادات التي تثبت نجاحه من الصفوف التي تناظر الصف الأول الثانوى والصف الثاني الثانوي المصرى على أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على المؤهل بما يفيد صحة البيانات الواردة بها ومن سفارة جمهورية مصر العربية بهذه الدولة.

ويحظر قبول أية طلبات من الوافدين الراغبين في التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 غير مستوفاة أو ناقصة لأى من هذه المستندات ولا تقبل أي تعهدات أو إقرارات كبديل لهذه المستندات مهما كانت الأسباب.

ويستوفى الطالب الوافد الراغب في التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 جميع بيانات استمارة التقدم للامتحان والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد من الإدارة التعليمية والسفارة التابع لها الطالب.

ويسدد الطالب الوافد الراغب في التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 رسم الامتحان بعملة أجنبية وهى الدولار بما يساوى قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصرى بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى جمهورية مصر العربية ما يفيد سداد رسوم الامتحان على رقم الحساب المخصص لسداد رسم الامتحانات، على أن يرفق إيصال السداد مع استمارة التقدم للامتحان وباقي المستندات.

ويتقدم الطالب الوافد الراغب في التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 باستماراته ومستنداته مستوفاة عن طريق سفاراته بالقاهرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للامتحانات.

أما بالنسبة للطلاب الذين ليس لبلادهم تمثيل دبلوماسي في مصر يتقدمون باستماراتهم إلى مندوب مديرية التربية والتعليم التابع لها محل إقامتهم.