قرار جديد حول عصابة النصب على المواطنين بمدينة نصر

أصدرت قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قرارا بتجديد حبس 3 سيدات 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهن بالنصب على مواطنين بالدجل والشعوذة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من سيدة بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.