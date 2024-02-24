غدا..محاكمة المتهمين بقتل مُسن في روض الفرج لسرقته

تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدا الأحد، محاكمة المتهمين بقتل مُسن في روض الفرج لسرقته.

وتلقت قوات الأمن بقسم شرطة روض الفرج، بلاغًا بوجود جثة مُسن داخل مسكنه، وبالانتقال إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة مُسن مقيد بالحبال داخل مسكنه بدائرة القسم، وتبيَّن بعثرة محتويات الشقة السكنية.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود، جرى التوصل إلى المتهمين مرتكبي الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه وتعذيبه وتقييده بالحبال بهدف السرقة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، أن الجثة لذكر في العقد السادس من عمره ويدعى "ش.ع.م"، وبه سحجات وآثار تعذيب على أنحاء جسده، وتوفي نتيجة توقف عضلة القلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.