إحباط ترويج 8,250 كيلو حشيش في دمياط

تمكن رجال وزارة الداخلية في مديرية أمن دمياط من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .

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ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 4 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.