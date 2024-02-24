ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المُخدرة بالإسكندرية

تمكن رجال وزارة الداخلية في مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( 26 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، بحوزة (5 متهمين).

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كما تم ضبط عدد (4) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (4متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.