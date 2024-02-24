الإيقاع بتاجر الألعاب النارية في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة – له معلومات جنائية) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها ، وبداخلها (56 كرتونة بإجمالى مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال – 110 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.