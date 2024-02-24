أسعار صرف الريال السعودي في البنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الريال السعودي في البنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم:

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع

كما وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع