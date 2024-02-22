أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم

نستعرض فيما يلي أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس في البنوك المصرية:

أسعار صرف العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.1239 جنيه، والبيع 33.281 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.745 جنيه، والبيع 38.9543 جنيه.

الدولار الكندي شراء 22.793 جنيه، والبيع 22.9044 جنيه.

الكرون الدنماركي شراء 4.4439 جنيه، والبيع 4.4645 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 2.9245 جنيه، والبيع 2.9392 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9409 جنيه، والبيع 2.9609 جنيه.

الفرنك السويسري شراء 34.8798 جنيه، والبيع 35.0648 جنيه.

الين اليابانى شراء 20.4686 جنيه، والبيع 20.5831 جنيه.

الدولار الأسترالي شراء 20.0675 جنيه، والبيع 20.2098 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية اليوم، في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 99.2576 جنيه و 100.1819 جنيه للبيع.

الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2432 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5243 جنيه للبيع.