أسعار العملات في منتصف تعاملات اليوم الجمعة فى ماكينات الصرف الألي

أسعار العملات.. شهد أسعار العملات خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، تبايناً، ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية، وسجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر نحو 33.22 جنيهًا للشراء، ونحو 33.58جنيهاً للبيع.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وفي المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

العملات

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر نحو 33.22 جنيهًا للشراء، ونحو 33.58جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 38.78جنيهًا للبيع وبلغ سعر 39.20جنيها للشراء.

وبلغ سعر الفرنك سويسري نحو 34.87جنيهًا للشراء، ونحو 35.28جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الـ100 ين الياباني سجل نحو 20.41 جنيهًا للشراء، ونحو 20.56جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 4.27جنيهًا للشراء، ونحو4.28 جنيه للبيع.