المجتمعات العمرانية: "رأس الحكمة" يساعد على استدامة التنمية وضخ العملة الصعبة

أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع رأس الحكمة، سيساعد على استدامة التنمية وضخ دائم للعملة الصعبة في مصر بشكل مستمر.

وأضاف "عباس" في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي عبارة عن بناء مدينة كبرى وهو مشروع ضخم يشمل ميناء كبيرا وعدة مشروعات تساعد على تنمية وتطوير الصحراء واستيعاب الزيادة السكانية في المناطق المجاورة وتطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يتم العمل عليه منذ سنوات حيث دائمًا بحث تطوير الساحل الشمالي الكبير منذ 2014.

وأشار إلى الدولة قامت بتصميم كل البنى التحتية التي تخدم مشروع رأس الحكمة مثل الطرق والمطارات، لافتًا إلى أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع يتلخص في توفير فرص العمل وتنمية المناطق المجاورة وخفض التضخم.