أطباء ينصحون بتناول حمض الفوليك لهذا السبب

أي امرأة مرت بتجربة الحمل والولادة تعرف مدى فائدة أقراص حمض الفوليك لعقود من الزمن، نُصحت النساء بتناول 400 ميكروغرام من هذا المنتج يوميًا، حتى لو كن لا زلن يحاولن الحمل.

وخلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، يوصى أيضًا بحمض الفوليك لأنه يحمي الطفل في الرحم من تشوهات العمود الفقري والدماغ ولكن الآن يمكن لهذا الفيتامين المذهل أن يلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحتنا.

في الأسبوع الماضي، كتب علماء من جامعة تورنتو أن تناول الفيتامينات المتعددة ليس له أي فائدة على الإطلاق في الحماية من أمراض القلب أو إطالة العمر الاستثناء الوحيد هو حمض الفوليك تم تحديد خصائصه الرئيسية في دراسة أكبر بكثير أجريت في الصين.

وشملت الدراسة أكثر من 10000 رجل وامرأة يعانون من ارتفاع ضغط الدم وكانوا معرضين لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية وتبين أن تناول 800 ملغ من حمض الفوليك يومياً مع حبوب ضغط الدم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 75%، مقارنة بتناول الحبوب وحدها.

وهذه حجة أخرى لصالح التوصية بمكملات حمض الفوليك على نطاق أوسع، ويذكر MedicForum أن هذا الحمض هو شكل من أشكال حمض الفوليك أو نوع من فيتامينات ب، الموجودة في الخضروات الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط والهليون وكرنب بروكسل، وكذلك الفول والحمضيات والحبوب الكاملة. تحتوي العديد من حبوب الإفطار أيضًا على أحد أشكال حمض الفوليك.

ويحتاج جسمنا إلى حوالي 200 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا لإنتاج خلايا دم صحية ومعظم الناس يحصلون عليها من خلال نظامهم الغذائي ومع ذلك، تحتاج بعض مجموعات الأشخاص إلى كميات إضافية من حمض الفوليك، مثل أولئك الذين يتناولون الميثوتريكسيت لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وكبار السن، وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.