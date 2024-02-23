سيراميكا يهزم بلدية المحلة 5-3 في مباراة ماراثونية بالدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 5-3 في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد بلحاج - فيڤور أكيم - صديق ايجولا.

الهجوم: چون ايبوكا.

بينما بدأ بلدية المحلة اللقاء بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى : محمود ماهر

الدفاع : محمد صابر - إسلام المزين - علاء مارسيلو - عبدالله جمعه

الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهربا

الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف

افتتح حسام أشرف مهرجان التهديف لغزل المحلة مبكرًا في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل سيراميكا بهدف في الدقيقة 18 من ضربة جزاء عن بأقدام النجم محمد إبراهيم، ثم أضاف صديق أويجولا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول 2-1 لسيراميكا.

وفي الشوط الثاني نجح أحمد بلحاج في وضع الهدف الثالث لسيراميكا عند الدقيقة 61، قبل أن يعود بلدية المحلة للمباراة بهدف في الدقيقة 70 عن طريق حسام أشرف، ثم يعود سيراميكا للسيطرة ويسجل الهدف الرابع بقدم رجب نبيل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل محمد صابر الهدف الثالث لبلدية المحلة، قبل أن يوقع مروان عثمان على الهدف الخامس لسيراميكا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 18 ليحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر بالدوري.