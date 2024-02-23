تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة.. جون ايبوكا في الهجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة في مباراة الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل سيرايكا كليوباترا كالتالي:

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد بلحاج - فيڤور أكيم - صديق ايجولا.

الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان.