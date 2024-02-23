تشكيل بلدية المحلة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
أعلن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف تشكيل فريق بلدية المحلة الرسمي مباراة سيراميكا كليوباترا التي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .
ويستضيف فريق بلدية المحلة نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في بطولة دوري نايل.
وجاء تشكيل بلدية المحلة كالأتي
حراسة المرمى : محمود ماهر
الدفاع : محمد صابر - إسلام المزين - علاء مارسيلو - عبدالله جمعه
الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهربا
الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف
ويتواجد على دكة البدلاء
أحمد حسين - هشام حافظ - محمد النهيري - محمد عبد الرازق -اسلام مرزوق - محمد عادل امو - كريم ممدوح – إيمانويل