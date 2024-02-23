مستشفيات جامعة أسيوط تكرم إحدى قيادات هيئة التمريض لبلوغها سن المعاش

في إطار حرص إدارة مستشفيات جامعه أسيوط على دعم العاملين بها وتكريمهم على ما بذلوه طيلة فترة عملهم، وتقديرا لتاريخهم الحافل بالعمل والعطاء

وتم تكريم سيادة محمد علي، إحدى قيادات هيئة التمريض بمستشفيات جامعة أسيوط، بمناسبة بلوغها سن المعاش.

وشارك الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في هذا الحفل الرمزي، حيث أعرب عن تقديره وامتنانه للجهود التي قدمتها سيادة محمد علي طوال فترة عمله.

وحضر الحفل أيضًا نبيلة أحمد، مدير عام التمريض، وعدد من العاملين في مستشفيات جامعة أسيوط. وكان الجو ملئًا بالمشاعر الإيجابية والتقدير، حيث تم تسليم شهادة تقدير خاصة لـ “سيادة محمد علي” ومدحها على ما قدمته من عمل مميز ومساهمتها في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفى وتم خلال الحفل استعراض الإنجازات التي حققتها سيادة محمد علي خلال مسيرته المهنية، وتم تقديم الشهادات التقديرية والهدايا تقديراً لتفانيها وإخلاصها في خدمة المرضى والمجتمع.

وأشاد الدكتور إيهاب فوزي بالجهود الكبيرة التي بذلتها سيادة محمد علي خلال مسيرتها المهنية، مؤكداً على أهمية دور الكوادر الطبية والتمريضية في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى. وأشار إلى أهمية دورها وتأثيرها الإيجابي على البيئة العملية كما قدم العاملون في المستشفيات الجامعية التهاني والتمنيات لـ سيادة محمد علي بمناسبة تقاعدها، متمنين لها حياة مليئة بالصحة والسعادة في مرحلة ما بعد التقاعد.

فيما عبرت سيادة محمد علي عن شكرها وامتنانها للإدارة ولزملائها في العمل على هذا التكريم الذي سيظل شاهداً على بذلها جهوداً مخلصة ومبذولة لخدمة المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية

ويعكس هذا التكريم التزام إدارة مستشفيات جامعة أسيوط بدعم وتشجيع العاملين لبذل المزيد من الجهد والتفاني في عملهم. فالعاملون في مجال الرعاية الصحية يلعبون دورًا حاسمًا في توفير الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، وبالتالي فإن تكريمهم وتقديرهم يعزز التحفيز ويعكس الاهتمام بالعاملين في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن هذا التكريم يأتي في إطار السياسة المستمرة لإدارة مستشفيات جامعة أسيوط في تشجيع ثقافة التميز والتطوير المستمر للعاملين. فالاهتمام بالموظفين وتقدير جهودهم هو عنصر أساسي لتعزيز مناخ العمل الإيجابي وزيادة الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.

وبهذا التكريم، تؤكد إدارة مستشفيات جامعة أسيوط التزامها بالعناية بالموظفين وتشجيعهم على مواصلة تقديم أفضل خدمة للمرضى. ويعد سيادة محمد علي مثالًا يحتذى به للتفاني والعمل الجاد والتميز في مجال الرعاية الصحية.

جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم