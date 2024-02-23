مايكروسوفت تعزز Windows Photos بممحاة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن ممحاة الصور التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تمنحك طريقة سهلة لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك. تتمتع خدمة Windows Photos منذ فترة طويلة بأداة Spot Fix التي يمكنها إزالة أجزاء من الصورة لك، لكن الشركة تقول إن المسح التوليدي هو نسخة محسنة من هذه الميزة. على ما يبدو، يمكن لهذه الأداة الأحدث إنشاء نتائج "أكثر سلاسة وواقعية" حتى عند إزالة الكائنات الكبيرة، مثل المارة أو الفوضى في الخلفية، من الصورة.

إذا كنت تتذكر، فإن كل من Google وSamsung لديهما إصداراتهما الخاصة من أدوات الممحاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزتهما المحمولة. اعتادت Google أن تكون متاحة حصريًا على هواتف Pixel الأحدث حتى تم طرحها على الطرز القديمة. ومع ذلك، يتيح لك إصدار Microsoft الوصول إلى ممحاة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول. ما عليك سوى تشغيل محرر الصور في الصور لبدء استخدام هذه الميزة. ما عليك سوى اختيار خيار المسح ثم استخدام الفرشاة لإنشاء قناع فوق العناصر التي تريد إزالتها. يمكنك أيضًا ضبط حجم الفرشاة لتسهيل تحديد كائنات أرفع أو أكثر سمكًا، ويمكنك أيضًا اختيار تمييز أكثر من عنصر قبل مسحهم جميعًا.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يعد الوصول إلى المحو التوليدي محدودًا جدًا. لم يتم إصداره على نطاق واسع حتى الآن، ولا يمكنك استخدامه إلا إذا كنت من مستخدمي Windows Insider من خلال تطبيق الصور على نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11 لأجهزة Arm64.