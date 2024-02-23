برنامج غذائي للأهلي في غانا لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة

قال إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاهلي إنه وضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبي الفريق خلال رحلة غانا؛ لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، خاصة أن المباراة سوف تقام في الرابعة عصرا.

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واكد ان البرنامج الغذائي يتضمن إعطاء اللاعبين الأملاح والمعادن التي تعوّض ما يفقده اللاعبون خلال التدريبات، بالإضافة إلى منحهم بعض الفيتامينات التي تعمل علي زيادة المناعة وقدرة التحمل مما يساعد على الأداء بشكل أفضل.

وأضاف استشاري التغذية أن هناك متابعة مستمرة لجميع اللاعبين بصفة يومية، خاصة فيما يتعلق بتناول الأغذية التي تساعد على تحمل الرطوبة، خاصة تلك المضادة للأكسدة التي تعمل على زيادة الأوكسجين لخلايا المخ والعضلات، مما يساهم بشكل كبير على مواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية.

ويلتقي الأهلي مع فريق ميدياما الغاني، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.