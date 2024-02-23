مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير ، عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك ، عن إقامة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في موعدها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة بعد الأقاويل التي ترددت عن تأجيل اللقاء إلي السبت بسبب سقوط طائرة في غانا قبل سفر بعثة النادي الأهلي.

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وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الماضية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار أكرا في غانا منذ قليل متوجهة إلى مطار كوماسي؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

وبالنسبة الى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم الجممعة الموافق 23 فبراير الجاري امام نادي ميدياما الغاني، فمن المقرر ان تنقل مجريات المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بإعتبارها الناقل الحصري والوحيد لدوري أبطال أفريقيا، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس 6، والتي يمكنك ضبطتها من خلال التردد التالي..

تردد قناة Bein sports 6

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة: مشفرة.

موعد مباراة الاهلي وميدياما

حدد اتحاد كرة القدم المصرية “كاف” عن موعد مباراة الاهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وذلك سيكوا اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي، وستُقام المباراة على ملعب “بابا يارا” بمدينة كوماسي الغانية.

الأهلي وميدياما الغاني

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي في الصدراة برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل الأهلي امام ميدياما المتوقع