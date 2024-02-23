يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا.. كورة لايف
اشتعلت محركات البحث العالمية في الوقت الحالي من قبل جماهير وعشاق الساحرة المستديرة باحثين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024، حيث دائما ما يحرص جمهور النادي الأهلي بالبحث عن القنوات الناقلة للمباراة الخاص به لاسيما في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تمكن الشياطين الحمر من الفوز بهذا اللقب في عدة مرات اخرها كان العام السابق على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة.
مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا كورة لايف
يدخل الأهلي مواجهة صعبة في دوري أبطال أفريقيا، حين يحل ضيفًا على فريق ميدياما الغاني لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.
وغاب الفوز عن المارد الأحمر في مبارياته الثلاثة السابقة، لكنه يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه شباب بلوزداد الجزائري بفارق نقطة أقل، ويانغ أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويقبع ميدياما مستضيف اللقاء في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
ويسعي فريق الشياطين الحمر بقيادة مدربه مارسيل كولر لتحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة عن مطارديه وتجنب مفاجآت أصحاب الأرض، التي قد تعوق تأهله إلى الأدوار الإقصائية.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
وتعادل الشياطين الحمر بدون أهداف مع شباب بلوزداد فى المباراة الأخيرة، بينما خسر ميدياما من يانغ أفريكانز بنتيجة 3-0 وكان الأهلي قد حقق الانتصار في المباراة الأولى على ميدياما بثلاثية نظيفة في القاهرة.
القنوات الناقلة مباراة الأهلي وميدياما
سوف تنطلق مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 23/2/2024 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل المباراة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وهي من القنوات المشفرة التي تحتاج إلى اشتراك من أجل متابعة برامجها، ويمكن استقبال التردد الخاص بها عن طريق :
- القمر الصناعي، النايل سات.
- تردد القناة، 12264.
- معدل الترميز، 27500.
- معامل تصحيح الخطأ، 4/3.
- الاستقطاب، أفقي.
التشكيل المتوقع للنادي الأهلي
من المقرر أن يدخل النادي الأهلي إلى مباراته القادمة أمام فريق ميدياما الغاني بالتشكيل التالي سعيًا وراء تحقيق الفوز والانتصار، بعد أن تم تتويجه مؤخرًا بكأس السوبر المصري بفوزه على مودرن فيوتشر، ويأمل أن يحقق أيضًا الانتصارات الكبرى في تلك البطولة :
- حراسة المرمى، مصطفى شوبير.
- خط الدفاع، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.
- خط الوسط، أليو ديانج، عمرو السوليه، مروان عطية، إمام عاشور.
- وفي خط الهجوم، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.
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