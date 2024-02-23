وفاة أشرف كابونجا بعد صراع مع المرض .. والمحلة ينعي نجمه الذهبي

توفي أشرف كابونجا لاعب أندية بلدية المحلة وغزل المحلة السابق صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان .

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ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة عبر موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” :"ينعى نادي بلدية المحلة ببالغ الحزن والأسى وفاة الكابتن / أشرف كابونجا لاعب نادي بلدية المحلة بالعصر الذهبي, سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "

ويتقدم الدكتور مصطفي الشامي واعضاء مجلس الأدارة وجميع العاملين بنادي بلدية المحلة بخالص العزاء لاسرة الراحل وجماهير بلدية المحلة ".

وكانت زوجة كابونجا أكدت إصابته بورمٍ خبيث في البنكرياس، تلقيه العلاج الكيميائي، وخضوعه لعملية دعامة في القلب ودخلخ في غيبوبة .