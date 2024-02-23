اليوم.. بلدية المحلة يصطدم مع سيراميكا كليوباترا بالدوري

يلتقي بلدية المحلة مع سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز، على ستاد غزل المحلة.

تبدأ مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويبحث سيراميكا كليوباترا العودة للانتصارات بعد التعادل مع الجونة لهدف لمثله وقبلها الخسارة أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف، ويأمل الفريق بقيادة أيمن الرمادي في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

بينما سقط بلدية المحلة أمام المصري البورسعيدي بثلاث أهداف نظيفة، رغم فوزه قبلها على فيوتشر بهدف نظيف، وعليه يسعى لاعبو المحلة لتعويض الخسارة القوية في المباراة الماضية لتحقيق الثلاث نقاط.

يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 15 بعد خوضه 11 مباراة فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر ويملك في رصيده 13 نقطة بعد خوض 12 مواجهة.