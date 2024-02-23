نجم الأهلي السابق يطالب بالدفع بـ"وسام أبو علي" بديلًا أمام ميدياما

قال رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أنه من الأفضل أن يشارك وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي كبديل في مباراة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيحتفظ بـ"وسام أبو علي" بديلًا أمام ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ".

وواصل:" لا أفضل اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي منذ البداية على وسام أبو علي في خط الهجوم حتى لا يتم حرقه فنياً ".

في سياق آخر قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد سيتألق في مركزه الأصلي مع الزمالك ومن الصعب عليه أن يقوم بالأدوار الدفاعية، لافتا إلى أن الأفضل للاعب التواجد في المناطق الهجومية دائمًا وعدم العودة لمساندة الخط الخلفي.

أضاف سيد معوض في تصريحات تلفزيونية : "مباراة الأهلي وميدياما مهمة جدا والفوز بها يؤمن الصدارة والصعود، ولا يوجد أي أزمة مطلقا في المبيت بمدينة كوماسي ثم السفر في اليوم التالي، كنا نمر بظروف صعبة في رحلات افريقيا".

وواصل: "عودة بيرسي تاو تمنح الأهلي حلول كثيرة في خط الهجوم، ومن الوارد مشاركة وسام أبوعلي خلال الشوط الثاني، والأهلي قادر على تحقيق نتيجة ايجابية، ووسط الملعب سيلعب اكرم توفيق والسولية وامام عاشور، والهجوم رضا سليم وحسين الشحات مع موديست".