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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بركات: الأهلي يستطيع الفوز على ميدياما في ملعبه

الأهلي ضد ميدياما
الأهلي ضد ميدياما

قال محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يستطيع تحقيق الفوز على ميدياما الغاني في ملعبه ووسط جماهيره.

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أضاف محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شاهدنا ظروف رحلة سفر الأهلي إلى غانا، الأهلي طلب تأجيل المباراة 24 ساعة، ولكن لا يوجد أي جديد بخصوص هذه المباراة".

وواصل: "الفريق أجرى مرانه اليوم، بعدما لم يتلق أي ردود رسمية من الكاف على طلب تأجيل المباراة، أما ميدياما فيريد استغلال الضغوطات على الأهلي".

وأضاف : "الأهلي مهما واجهته العقبات لن تكون لديه مشكلة في خوض المباراة، وهو قادر على الفوز غدًا.. سلامة بعثة الأهلي كانت أهم من أي شيء آخر يتعلق بمباراة ميدياما".

وتابع: "لم يقدر أحد ظروف الأهلي، ومسئولو نادي ميدياما رفضوا تأجيل المباراة بحجة بيع التذاكر، وقصر المسافة بين أكرا وكوماسي".
وواصل: "مباراة الغد صعبة على الأهلي وميدياما، فهناك فارق كبير بين تاريخ الناديين.. الأهلي يستطيع تقديم مباراة كبيرة حتى في ملعب ميدياما ووسط جماهيره، فالمستوى الفني للأهلي أفضل من الفريق الغاني".
 

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