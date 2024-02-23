كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تخصصات دراسية جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للتعليم الفني.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات الجديدة والدقيقة، موضحا أن ما يميز تلك المدارس وجود الشريك الصناعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن إدخال تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يأتي بهدف مواكبة التطور التكنولوجي.

وذكر وزير التربية والتعليم أن رؤية تطوير التعليم الفني تمت وفقًا لأحدث النظم المتعارف عليها، مؤكدا الاهتمام بالتعليم الفني لأنه مرتبط بالاقتصاد وتنمية المهارات الفنية والمهنية لأبنائنا الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نتيجة للإقبال الكبير عليها من قبل طلاب الشهادة الإعدادية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى 71 مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال.

تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نظم تكنولوجيا المعلومات.

الشبكات.

الصيانة الكهربائية.

البرمجة.

تصميم المواقع الإلكترونية.

تحليل البيانات.

تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

المراقبة والإنذار.

تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى إتاحة فرص عمل للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية قبل تخرجهم، فضلا عن توفر الفرص لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.

تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه في عام 2018 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في عام 2020 فوصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 16 مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة، وفي عام 2022 بلغ عدد المدارس 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

