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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بدء تنفيذ التحقق الخارجي لمدارس التعليم الفني بنظام الجدارات

مدارس التعليم الفني
مدارس التعليم الفني

تبدأ زيارات التحقق الخارجي لضمان صحة وموثوقية قرارات التقييم في مدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

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ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا هام للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ، لطلاب التعليم الفني الصف الأول والثاني والثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقاً منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الوزير بأعمال التحقق الخارجي لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم والتأكد من فعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

وأشارت وزالة التعليم، سيتم تنفيذ الزيارة الأولي لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من السبت 17 فبراير حتى الثلاثاء 20  من نفس الشهر. 

ضوابط زيارات تقييم مدارس التعليم الفني جدارات

-  تنفيذ اعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقاً للجدول .

- التنبيه على مسئولي لجنة متابعة منهجية الجدارات في التعليم الفني بمديريتكم ابلاغ  المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وارسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة بحد أقصى الاثنين 26 فبراير.

- توفير أماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات اخري لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة.

- يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية / المديرية.

- علي المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير إلى مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي علي الواتس (WhatsApp) فور الانتهاء من تنفيذ الزيارة إلى منسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك بحد أقصى الخميس 22 فبراير.

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