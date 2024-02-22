خريطة توزيع 2.3 مليون طالب في مدارس التعليم الفني

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود 2.3 مليون طالب في مدارس التعليم الفني التابعة للوزارة.

وأشار وزير التربية والتعليم، في تصريحات له، إلى وجود 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر يصل إلى 3 مليون طالب.

توزيع طلاب التعليم الفني

وذكر وزير التربية والتعليم أن عدد طلاب التعليم الفني بالوزارة ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في 1330 مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ970 مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي بـ270 مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي بـ115 مدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ 13 في المائة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب فى التعليم الفني بوزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ 10 في المائة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم الفني عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إتاحة تخصصات جديدة للتعليم التجاري يواكب تغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية.

ونوه وزير التربية والتعليم بوجود مراكز للتميز التي تعد واحدة من آليات تطوير التعليم الفني، موضحًا أن أن الوزارة تستهدف إنشاء سبعة مراكز تميز ترتبط بمدارس التعليم الفنى لتوفير التدريبات بداخلها.

وذكر وزير التربية والتعليم أن بعض الشركات الكبري قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها.

واستطرد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.

وشدد وزير التربية والتعليم على الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج الدراسية في التعليم الفني من خلال إدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة.

