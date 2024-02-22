إمام مسجد الحسين: المرأة المؤمنة تكون لزوجها مع الحور العين في الجنة

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن جميع الخلق سيدخلون الجنة برحمة الله وليس بأعمالهم، بما في ذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

المرأة المؤمنة

وأوضح إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين أن المرأة المؤمنة ستكون لزوجها في الجنة، مع الحور العين، ويشير إلى أننا سنلتقي جميعًا في الجنة مثلما كنا نعيش في الدنيا، وهذا ما أكده القرآن الكريم، وعندما يكون البيت والذرية صالحين، سيكونون معًا في الجنة، وذلك استنادًا إلى قول الله سبحانه وتعالى: "جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)".

وبالنسبة للمرأة المؤمنة التي ستدخل الجنة، ستكون لها نشأة جديدة، بعيدًا عن الشيب والشيخوخة، وستكون مع الحور العين، لزوجها. يستند إلى قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ" .

وفي سياق آخر، يعتبر الزواج ميثاقًا غليظًا وعهدًا مقدسًا. يشير إلى أن الشيطان دائمًا يسعى لتدمير البيوت وإحداث الفتن بين الأزواج. يحذر من أن الشيطان يسعد عندما يحدث خلاف وتشويش بين الأزواج، حتى يصل الأمر إلى الطلاق. يشدد على أهمية الحفاظ على البيوت والعلاقات الزوجية.